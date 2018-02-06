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    06 Şubat 2018, Salı
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    , yarı final için sahada

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, yarı final için sahada

    , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek.

    Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan , Spor Toto 1. Lig temsilcisi 'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen , rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

    Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçında 'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinde turu geçen takım ile karşılaşacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:54
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