Fenerbahçe, yarı final için sahada
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik ile 1-0 mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. Maç, 2-1 Akın Çorap Giresunspor'un üstünlüğüyle sona ermesi durumunda uzatmalara gidilecek.
Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başlayan Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla yenerek, son 16 turuna yükseldi. Bu turda da Spor Toto 1. Lig takımı İstanbulspor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 2-0 ve 1-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Sarı-lacivertli takım, çeyrek final ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinde turu geçen takım ile karşılaşacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:54
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Çalımbay'dan penaltı açıklaması
Toplam 6
Yorum
aydın o takımdan burak ı çıkar kümeye gidersiniz
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 1
Yorum
tokatlı gelmedi senin gibisi kara çocuk
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Olcay etkisizdi
Toplam 5
Yorum
tokatlı ilk geldiği zamanki performansı yok malesef, sadece hırs küpü. fakat artık yalnızca hırs yetmiyor, kalite de lazım görüyoruz.
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