Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Kadıköy'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Hakemler maçı alıp bir yerden başka bir yere çevirebiliyorlar. Bu saatten sonra Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da kendi sahalarında yenmek zorundayız. Bunu yapacak gücümüz de var
Mete Kalkavan'ın beden dilinden belliydi, bu bir meydan okuma. Okusunlar tabii, kendilerini ezdirmesinler ama aynı davranışları başka yerlerde de göstersinler. Maçı bir yerden alıp bir yere çevirebiliyorlar
Ne söyleyeceğimi bilmiyorum artık. Sezona bireysel hatalarımız damga vurdu. İlk gole kadar hemen hemen her şeyi doğru yapıyorduk. Bir yerleşim hatasıyla gelen kontra... Sezon klasiği olarak böyle bir gol yedik"
Ayrıntılar geliyor...
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:02
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Erzurumspor ve Rizespor puanları paylaştı
Toplam 1
Yorum
aydın rizespora şampiyonluk yolunda başarılar
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İşte Aykut Kocaman'ı çileden çıkaran pozisyonlar
Toplam 20
Yorum
hadı be Bursa maçında fener lehine verilen çakma penaltıyı da söyle hoca.Lehine ve aleyhine verilenleri sıralasan lehine verilenlerden kale oluşur.
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Beşiktaş'a deplasman yaramıyor!
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ sizin isteklerinizden bizimkilere sıra gelmiyor ki istiyorunuz ki her maça ali palabıyık verilsin sezonun ortasında kaç maç yönetti ali abin
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