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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    'dan hakem isyanı

    Aykut Kocaman'dan hakem isyanı

    Kadıköy'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan 'de teknik direktör , mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Hakemler maçı alıp bir yerden başka bir yere çevirebiliyorlar. Bu saatten sonra Başakşehir'i de Beşiktaş'ı da kendi sahalarında yenmek zorundayız. Bunu yapacak gücümüz de var

    Mete Kalkavan'ın beden dilinden belliydi, bu bir meydan okuma. Okusunlar tabii, kendilerini ezdirmesinler ama aynı davranışları başka yerlerde de göstersinler. Maçı bir yerden alıp bir yere çevirebiliyorlar

    Ne söyleyeceğimi bilmiyorum artık. Sezona bireysel hatalarımız damga vurdu. İlk gole kadar hemen hemen her şeyi doğru yapıyorduk. Bir yerleşim hatasıyla gelen kontra... Sezon klasiği olarak böyle bir gol yedik"

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:02
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