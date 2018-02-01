‘Teklif almadım’

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı

Milli orta saha, "İlgi gösterilmesi çok güzel insan seviniyor ama hiçbir teklif gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan bana resmi bir teklif ulaşmadı" dedi. Hakan, Milan'da mutlu olduğunu ve kendisini ispatlamak istediğini kaydetti.