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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ‘Teklif almadım’

    ‘Teklif almadım’

    Milan'da forma giyen , 'den teklif almadığını açıkladı

    Milli orta saha, "İlgi gösterilmesi çok güzel insan seviniyor ama hiçbir teklif gelmedi. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan bana resmi bir teklif ulaşmadı" dedi. Hakan, Milan'da mutlu olduğunu ve kendisini ispatlamak istediğini kaydetti.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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