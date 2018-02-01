Fener yolu yarıladı
Ziraat Türkiye Kupası’nda Mehmet Topal ile öne geçen sarı-lacivertli ekibe, Carijoca yanıt verdi. 90+3’te Fernandao penaltıdan skoru belirledi. Ev sahibi takımda Dodo penaltıyı auta yolladı!..
RÖVANŞ HAFTAYA
Bask ısını sürdüren Çotanaklar, aradığı gole 73'te kavuştu. Günün başarılı ismi Carijoca, Recep Aydın'ın kaleye gönderdiği topu tamamlayarak eşitliği sağladı: 1-1. Maç böyle bitecek denirken 90+3'te Abdülkerim, ceza sahasında Fernandao'yu yere indirince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Fernandao atışı gole çevirip, skoru belirledi: 1-2. Deplasmanda kazanan Fenerbahçe, rövanş için avantaj sağladı. Yarı finale çıkacak takım 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak 2. maçta belli olacak.
DODO'DAN KOMiK PENALTI
İKİNCİ yarıda Giresun penaltı kazandı. Topun başına Dodo geldi. Sambacı küçük küçük 10 adım atarak meşin yuvarlağa yaklaştı. Yerle karışık şekilde çok yavaş ve kötü vurdu. Top auta gitti.
Giresunspor kalecisi Ahmet Şahin ile F.Bahçe'nin gençleri Elif ve Oğuz Kaan arasında 'kuşak farkı' vardı. 39 yaşındaki (1978 doğumlu) Ahmet Şahin ile 18'lik (1999 doğumlu) Elif ve Oğuz Kaan arasında tam 21 yaş fark bulunuyor.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:13
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Fener yolu yarıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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