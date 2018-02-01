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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Fener yolu yarıladı

    Fener yolu yarıladı

    ’nda ile öne geçen sarı-lacivertli ekibe, Carijoca yanıt verdi. 90+3’te Fernandao penaltıdan skoru belirledi. Ev sahibi takımda Dodo penaltıyı auta yolladı!..

    çeyrek final ilk maçında , 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u deplasmanda ve Fernandao'nun (P) golleriyle 2-1 mağlup etti. Giresun'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe daha etkiliydi. 26. dakikada kornerden ortalanan topu Eljif aşırdı, Mehmet Topal kafayla fileleri buldu: 0-1. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarının başında ev sahibi Giresunspor üstünlüğü ele aldı. Organize ataklarla gelen yeşilbeyazlılar, 53'te Carijoca'nın ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak atışı kullanan Dodo, topu 'ilginç' bir vuruşla auta gönderdi.



    RÖVANŞ HAFTAYA
    Bask ısını sürdüren Çotanaklar, aradığı gole 73'te kavuştu. Günün başarılı ismi Carijoca, 'ın kaleye gönderdiği topu tamamlayarak eşitliği sağladı: 1-1. Maç böyle bitecek denirken 90+3'te Abdülkerim, ceza sahasında Fernandao'yu yere indirince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Fernandao atışı gole çevirip, skoru belirledi: 1-2. Deplasmanda kazanan Fenerbahçe, rövanş için avantaj sağladı. Yarı finale çıkacak takım 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak 2. maçta belli olacak.

    DODO'DAN KOMiK PENALTI
    İKİNCİ yarıda Giresun penaltı kazandı. Topun başına Dodo geldi. Sambacı küçük küçük 10 adım atarak meşin yuvarlağa yaklaştı. Yerle karışık şekilde çok yavaş ve kötü vurdu. Top auta gitti.

    Giresunspor kalecisi ile F.Bahçe'nin gençleri Elif ve arasında 'kuşak farkı' vardı. 39 yaşındaki (1978 doğumlu) Ahmet Şahin ile 18'lik (1999 doğumlu) Elif ve Oğuz Kaan arasında tam 21 yaş fark bulunuyor.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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