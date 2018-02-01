F.Bahçe'de iken büyük krizlerin adı olan ve ardından Olympiakos'un yolunu tutan Emmanuel Emenike'nin son durağı La Liga ekiplerinden Las Palmas oldu.
İspanya La Liga ekiplerinden Las Palmas, Olympiakos'ta da kadro dışı kalan Emenike'yi transfer etti. İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralık olarak sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.
Las Palmas kulübü transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:13
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4 üst üste şampiyonluk
Toplam 4
Yorum
celal sen bu sene 2.ol sultanahmete e gıt sukur et ne sampıyonlugu neden bahsedıyorsun martı goremeyız bu hocayla
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Avrupa aşkına
Toplam 1
Yorum
acg Bu yönetim kulübü borç batağına soktu. Atıl durumda bir sürü futbolcu var ama ara transferde maalesef bunları gönderemedi.
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Ozan'a af yolu açıldı
Toplam 6
Yorum
MRT KADRO DIŞI KALMASI HATAYDI !! GENÇ OYUNCU DÜNYA PARALAR VERİLMİŞ !! KAYBETMEK KOLAY ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK !!
Emenike La Liga'ya transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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