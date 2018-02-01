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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Emenike 'ya oldu!

    Emenike La Liga'ya transfer oldu!

    F.Bahçe'de iken büyük krizlerin adı olan ve ardından 'un yolunu tutan 'nin son durağı ekiplerinden oldu.

    İspanya ekiplerinden , 'ta da kadro dışı kalan Emenike'yi etti. İspanyol ekipten resmi yapılan açıklamada 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralık olarak sezon sonuna kadar kadroya dahil edildiği duyuruldu.

    Olympiakos ile 10 resmi maça çıkan Emenike sadece 4 gol atabildi.

    Las Palmas kulübü transferi sosyal medya hesabından böyle duyurdu


    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:13
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