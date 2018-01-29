Dilmen'den Kocaman yorumu: İki Messi olsa...
Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını şu sözlerle değerlendirdi:
Sosa'yı forvet arkasından çok savunmanın önünde hazırlayıcı olarak oynatabilirsin Trabzonspor gibi bir takımda. Valbuena, oyun 1-0 olmasaydı zaten girmeyecekti. Futbol oyununu başka bir oyun görüyor Aykut Hoca. 21. yüzyılda futbolun değiştiğini düşünüyor ve ben böyleyim diyor. O bölgede 4 oyuncu yok Aatıf'ı düşünüyor. Alper'i düşünüyor. Valbuena'yı düşünmüyor. Yardımcı hakemlerin en çok dikkat etmesi gereken oyuncu Burak Yılmaz. Dünyada Inzaghi'den sonra Burak'tır. Eljif Elmas, olacak bir oyuncuya benziyor. Futbolcuyu, gölgesinden tanırım.? Trabzonspor'da gollerin yarısını Burak atmış. Hücum planlarında alternatiflerin olması lazım. Maçın en iyisi Josef de Souza'ydı. Çok beğendim. Takımda iki Messi olsa Aykut Kocaman birini oynatır.
Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını şöyle yorumladı:
Fenerbahçe'yi çok beğendim. Trabzon deplasmanında tek kale maç oynadı. Eldeki oyunculara ve kenardakilere bakacak olursak eleştirilecek olan Trabzonspor. Hasan Ali sürpriz oldu. Ama taktik anlamda oynattı. Aykut Kocaman bugün 4'lü savunmanın önünde 4 oyuncu onların önünde 2 oyuncu oynattı ama Alper solda oynadı genelde. Bu kadro yapısıyla karakterli bir oyun oynadı Fenerbahçe, oyunu kazandı onu söyleyebilirim. Valbuena oynasaydı, bu taktiksel zaferi kazanabilir miydi Fenerbahçe? Önde böyle baskı kurabilir miydi? Fenerbahçe'nin oyununu pozitif, Avrupa futboluna uygun buldum. Fenerbahçe maçı belki kaybedebilir ama ben Fenerbahçe'yi beğendim. Hakem bence maçı iyi yönetiyor. Bence hata yaptı. Pereira'nın pozisyonu net kırmızı kart. Kucka'ya da verilebilir ama Pereira'nın ki kırmızı ama hoca göremedi. Art niyet olduğunu düşünmüyorum. Lucescu Allah var her yere gidiyor. Maçta mı bugün acaba? Bugün onun için en önemli gün. 13 tane Türk oyuncu sahada... Bir kere Sosa'yı falan oyuna alması lazım. Korkunun ecele faydası yok. Oynayarak kaybedeceksiniz ki Trabzon oynarsa kazanır, kaybetmez. Fenerbahçe sakin ve yürekli oynuyor. Rıza Çalımbay ise bu maçtan çok korkmuş ya da hesabı tutturamamış. Abdülkadir ve Olcay ile topu isabetli oynamak zor. Burak'da çok isabetli oynayan bir oyuncu değil.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
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