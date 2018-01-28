A Spor Yorumcusu Erman Toroğlu, golsüz eşitlikle biten Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını analiz etti

Erman Toroğlu, teknik direktörler Aykut Kocaman'ı ve Rıza Çalımbay'ı eleştirdi. İki kötünün iyisi Fenerbahçe diyen Toroğlu, "Şu andaki görüntüye göre maçı Fenerbahçe götürür." dedi. İşte Toroğlu'nun yorumları...

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"TRABZONSPOR FARKLI OYNAMALI"

Trabzonspor kötü oynuyor. Trabzon'un daha farklı oynaması lazım. İlk yarıda iki takım da birer pozisyona girdi. Kanat ortalarında birinde Kucka vuramadı, birinde İsmail Köybaşı vuramadı!



"O POZİSYONU GOL YAPAMAYACAKSAN FENER'DE OYNAMA"

İsmail Köybaşı'nın pozisyonunda biraz top tekniği olan adam golü yapar. Top sol ayağına geldi, sol ayaklı futbolcu öyle istop etmez! ilk pozisyonda en yakın Trabzonlu ile arasındaki mesafe 5 metreydi. Topu ayağından açınca defans geldi. O pozisyonu gol yapamayacaksan Fener'de oynamayacaksın.



Fenerbahçeli oyuncular iyi yardımlaşarak Valbuena'nın açığını kapattılar. Dikkat edin Fener'de oyundan düşen futbolcu yok. Şu andaki görüntüye göre maçı Fenerbahçe götürür. Maç böyle giderse Fenerbahçe maçı bir yerde kapatır. Trabzon aldığı her topu rakibe verdi.



"SOSA'YI NEDEN ALDINIZ?"

?Yusuf etkisiz. Trabzonspor orta sahada hiçbir şey yapamıyor. İlerideki 2 adama kızamazsın. Bu maçta oynatmayacaksan Sosa'yı neden aldın? Ben Kötü mü veya sakat mı değil. O zaman Sosa'ya o parayı neden verdiniz? Çalımbay'ın yerinde olsam devre arasında Sosa'yı oyuna alırım.

Teknik adamların ikisi de korkak. İkisi de birbirinden korkuyor. İki kötünün daha iyisi Fenerbahçe. Oyuncu değişiklikleriyle işin rengi değişebilir.

İki teknik adam da sınıfta kaldılar. Böyle futbol kalmadı. Trabzonspor dediğin takım çatur çutur girecek basacak mağlup olursa olacak. Bu takım helva gibi.

Fener 1 puan bırakırsa çok üzülür. Daha zor maçları var. Bir daha böyle kötü bir Trabzon'u karşılarında bulamazlar.