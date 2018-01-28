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    28 Ocak 2018, Pazar
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    'den 'da alkış alan hareket!

    Volkan Demirel'den Trabzon'da alkış alan hareket!

    Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, karşılaşma öncesi alkışlanacak bir harekete imza attı.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:45
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