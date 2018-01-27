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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte 'de tarihi!

    İşte Fenerbahçe'de seçim tarihi!

    Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı , kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

    Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya üyelerin ilgisi yüksek oldu. Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

    Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıda yerini aldı.

    Toplantının başlangıcında üyelere hitap eden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

    Küçük, sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bir konuşma da yaptı.

    Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket ile gümüş ve altın rozetleri verildi.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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