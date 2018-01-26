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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’yi bağrına bastı

    Hollanda RvP’yi bağrına bastı
    Robin Van Persie, 14 yıl aranın ardından döndüğü ülkesinde Feyenoord formasıyla ilk maçına çıktı. Utrecht deplasmanında 1-1 biten maçta 81'de oyuna giren , basınında manşetlere taşındı. İşte yorumlar: Algemeen Dagblad: "Robin van Persie'nin dönüşü çok sayıda futbolseverin kalbini ısıttı. De Volkskrant: 14 yıl aranın ardından yeniden Feyenoord forması giyen Van Persie heyecana neden oldu. Isınırken bile alkışlandı. De Telegraaf: Van Persie'nin sahaya girmesiyle Galgenwaard Stadı'nda tarihi bir an yaşadı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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