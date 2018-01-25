Derbinin kilidi sensin
Zorlu deplasman öncesi sıkı yönetim ilan edilen F.Bahçe’de Aykut hoca, motivasyon çalışmalarına başladı. Oyuncularla tek tek ilgilenen usta çalıştırıcı, Valbuena’dan ise daha büyük beklenti içinde
Süperr Lig'in 19. haftasında pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de sıkı yönetim ilan edildi. 3 puanla başladığı sezonun ikinci yarısında seriye geçmek isteyen sarı-lacivertliler Trabzon engelinden de zaferle ayrılmak peşinde. Takımı motive etme konusunda ise top Aykut Kocaman'da. İdmanlarda oyuncularıyla yakından igilenen tecrübeli çalıştırıcı, sakatlanan Giuliano'nun yerine 10 numara pozisyonuna çekeceği Valbuena ile özel görüşmeler yapıyor. Aykut hoca, bu sohbetlerde güvenini dile getirdiği tecrübeli yıldıza uyarılarda da bulundu.
Öncelik takım oyunu
USTA teknik adam, Valbuena'ya kendisinden çok şey beklediğini ama kendisi için takım önceliklerinin olduğunu anlattı. Antalya kampında çalışmalarından çok memnun olduğunu hatırlattı. Önceliğine takım oyununu koyması konusunda uyarılarda bulundu. Kocaman'ın ayrıca 33 yaşındaki yıldızı "Bu takımın en tecrübeli isimlerinden biri sensin. Derbi galibiyeti için gereken kilit rol sana ait" diyerek motive ettiği de kaydedildi. Valbuena'nın da usta hocanın güvenini boşa çıkarmama konusunda söz verdiği dile getirildi.
F.Bahçe, Trabzon sınavı hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü. İdmanda 5'e 2 pas çalışan sarı-lacivertliler, ardından çift kale maç yaptı. Oyuncuların keyifli halleri soğuk havada görenlerin içini ısıttı.
Savunmacılara uyarı
KOCAMAN'IN uyarılarından savunma oyuncuları da nasibini aldı. Rakiplere pozisyon vermemelerine rağmen bireysel hatalardan gol yediklerini söyleyen Aykut hoca, stoperler Skrtel ve Neustadter ile yaptığı değerlendirmede ise "Artık biraz dikkatli davranmanız gerek. Ligin ikinci yarısı daha çekişmeli geçecek. Kritik haftalar hata kaldırmaz" diyerek gözdağı verdi.
Prim isteği onaylandı
İlk yarının son 6 haftası için 18 puan karşılığında 6 milyon euro'luk prim isteyen Aykut Kocaman bu kez de Göztepe maçıyla başlayan ikinci yarının ilk 6 haftasındaki zorlu periyot için ekstra prim talebinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım bu isteğe olumlu yaklaşırken, Trabzonspor deplasmanı ile başlayıp, Beşiktaş derbisi ile sona erecek 5 haftalık süreç için 5 milyon dolar'lık prim belirledi.
Öncelik takım oyunu
USTA teknik adam, Valbuena'ya kendisinden çok şey beklediğini ama kendisi için takım önceliklerinin olduğunu anlattı. Antalya kampında çalışmalarından çok memnun olduğunu hatırlattı. Önceliğine takım oyununu koyması konusunda uyarılarda bulundu. Kocaman'ın ayrıca 33 yaşındaki yıldızı "Bu takımın en tecrübeli isimlerinden biri sensin. Derbi galibiyeti için gereken kilit rol sana ait" diyerek motive ettiği de kaydedildi. Valbuena'nın da usta hocanın güvenini boşa çıkarmama konusunda söz verdiği dile getirildi.
F.Bahçe, Trabzon sınavı hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü. İdmanda 5'e 2 pas çalışan sarı-lacivertliler, ardından çift kale maç yaptı. Oyuncuların keyifli halleri soğuk havada görenlerin içini ısıttı.
Savunmacılara uyarı
KOCAMAN'IN uyarılarından savunma oyuncuları da nasibini aldı. Rakiplere pozisyon vermemelerine rağmen bireysel hatalardan gol yediklerini söyleyen Aykut hoca, stoperler Skrtel ve Neustadter ile yaptığı değerlendirmede ise "Artık biraz dikkatli davranmanız gerek. Ligin ikinci yarısı daha çekişmeli geçecek. Kritik haftalar hata kaldırmaz" diyerek gözdağı verdi.
Prim isteği onaylandı
İlk yarının son 6 haftası için 18 puan karşılığında 6 milyon euro'luk prim isteyen Aykut Kocaman bu kez de Göztepe maçıyla başlayan ikinci yarının ilk 6 haftasındaki zorlu periyot için ekstra prim talebinde bulundu. Başkan Aziz Yıldırım bu isteğe olumlu yaklaşırken, Trabzonspor deplasmanı ile başlayıp, Beşiktaş derbisi ile sona erecek 5 haftalık süreç için 5 milyon dolar'lık prim belirledi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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