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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Başkandan büyük neşter

    Başkandan büyük neşter

    Mayıs ayındaki seçimli genel kurul için çalışmalara başlayan , yeni oluşturacağı listede şu anki yönetim kurulunun yarısını değiştirecek. Ayrıca Ülker grubundan önemli bir ismi yanına alacak

    F.bahçe'de taraftarların en az şampiyonluk kadar önem verdiği mayıs ayındaki seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerle birlikte çalışmalarının startını verdi. Kongre öncesinde köklü bir değişikliğe gideceği öğrenilen başkanın uzun süredir beraber çalıştığı yönetim kurulundaki çoğu ismin üzerine çizdiği ve kurulun en az yarısını değiştirmek istediği bildirildi. Başkanın ayrıca Ülker grubundan önemli bir ismi listesine ekleyip destek almak istediği ifade edildi. Başkan Yıldırım, 'un aday olmasıyla birlikte önemli hamleler yaptı. Yıldırım, ve GFB ile barış gerçekleştirerek kritik hamlelerde bulunmuştu.

    Yıldırım, seçim süreci adım adım yaklaşırken taraftarından yöneticisine kadar bütün kesimlerle arayı iyi tutmaya çalışıyor.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:28
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