Başkandan büyük neşter
Mayıs ayındaki seçimli genel kurul için çalışmalara başlayan Aziz Yıldırım, yeni oluşturacağı listede şu anki yönetim kurulunun yarısını değiştirecek. Ayrıca Ülker grubundan önemli bir ismi yanına alacak
F.bahçe'de taraftarların en az şampiyonluk kadar önem verdiği mayıs ayındaki seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan Aziz Yıldırım çalışmalarını sürdürüyor. 20 yıldır kulübün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerle birlikte seçim çalışmalarının startını verdi. Kongre öncesinde köklü bir değişikliğe gideceği öğrenilen başkanın uzun süredir beraber çalıştığı yönetim kurulundaki çoğu ismin üzerine çizdiği ve kurulun en az yarısını değiştirmek istediği bildirildi. Başkanın ayrıca Ülker grubundan önemli bir ismi listesine ekleyip destek almak istediği ifade edildi. Başkan Yıldırım, Ali Koç'un aday olmasıyla birlikte önemli hamleler yaptı. Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ve GFB ile barış gerçekleştirerek kritik hamlelerde bulunmuştu.
Yıldırım, seçim süreci adım adım yaklaşırken taraftarından yöneticisine kadar bütün kesimlerle arayı iyi tutmaya çalışıyor.
Yıldırım, seçim süreci adım adım yaklaşırken taraftarından yöneticisine kadar bütün kesimlerle arayı iyi tutmaya çalışıyor.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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