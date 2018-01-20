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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'den Afrin Harekatı'na destek

    Fenerbahçe'den Afrin Harekatı'na destek

    , 'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı.

    Kadıköy'deki kritk maçta sarı - kırmızılılar 'nin bugün başlattığı 'na destek mesajı gönderdi.

    Ülker Stadı'ndaki skorbordda maç öncesinde "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındayız. Muvaffakiyet dileriz." ifadeleri kullanıldı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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