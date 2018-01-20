Fenerbahçe'den Afrin Harekatı'na destek
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı.
Kadıköy'deki kritk maçta sarı - kırmızılılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün başlattığı Afrin Operasyonu'na destek mesajı gönderdi.
Ülker Stadı'ndaki skorbordda maç öncesinde "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındayız. Muvaffakiyet dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ülker Stadı'ndaki skorbordda maç öncesinde "Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yanındayız. Muvaffakiyet dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:43
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