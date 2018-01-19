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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!

    Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
    'nin eski yöneticisi Selim Soydan, başkan 'ın seçimi kazanmak için çok çalıştığını söyledi. Radyospor'a konuşan Soydan, ", başkanlık adaylığını açıkladıktan sonra kulübe 2000-2500 yeni üye aldı. Doğal olarak bu üyelerin hepsi 'a oy verecek. Yıldırım seçimi kazanmak için çok çalışıyor. 'un kazanabilmesi için 20 bin üzerinde katılım olması lazım" dedi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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