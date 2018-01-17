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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Güzel bir yarış var

    Güzel bir yarış var
    Kanarya'nın stoperi ligde keyifli bir şampiyonluk yarışı geçtiğini kaydetti. Rus savunmacı "İlk yarı çok çekişmeliydi. İkinci yarı da böyle geçecektir. Hedefimiz daha az hata yapıp şampiyon olmak" dedi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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