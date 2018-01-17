Güzel bir yarış var
Kanarya'nın stoperi Roman Neustadter ligde keyifli bir şampiyonluk yarışı geçtiğini kaydetti. Rus savunmacı "İlk yarı çok çekişmeliydi. İkinci yarı da böyle geçecektir. Hedefimiz daha az hata yapıp şampiyon olmak" dedi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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