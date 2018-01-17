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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Elif ilk kez kulübede

    Elif ilk kez kulübede
    Fenerbahçe büyük umut beslediği Elif Elmas dünkü İstanbulspor maçında kulübede oturdu. Robin van Persie'nin kontratının sona erdirilmesiyle doğan yabancı kontenjanı boşluğunda Makedon Elif'in adı kadroya yazıldı. 18'lik yıldız adayı oyuna girmedi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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