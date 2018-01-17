Elif ilk kez kulübede
Fenerbahçe büyük umut beslediği Elif Elmas dünkü İstanbulspor maçında kulübede oturdu. Robin van Persie'nin kontratının sona erdirilmesiyle doğan yabancı kontenjanı boşluğunda Makedon Elif'in adı kadroya yazıldı. 18'lik yıldız adayı oyuna girmedi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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