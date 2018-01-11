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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Yiğithan katılıyor

    Yiğithan katılıyor
    'nin eski teknik direktörü Dirk Advocaat'ın başına geçtiği Sparta 'a aldırmak istediği Yiğithan Güveli de bugün kampa katılacak. Yönetim, genç oyuncunun ileride idman eksiği yaşamaması için Antalya'ya gelmesini istedi. Yiğithan, Hollanda ekibiyle görüşmeleri sürdürüyor.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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