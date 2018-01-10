Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
Sabah saatlerinde bireysel programlar uygulanan futbolcuların, günün ikinci idmanına salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Kampın başından beri bireysel olarak kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan İsmail Köybaşı ile Nabil Dirar'ın, takımla çalıştığı öğrenildi. Dünkü idmanı adalesindeki sertleşme nedeniyle yarıda bırakan Jose Fernandao'nun da antrenmanda yer aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:40
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
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