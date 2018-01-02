 Kelepire vermeyiz – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Kelepire vermeyiz

    Kelepire vermeyiz

    Cruzeiro ve Bursa’ya Fernandao için mesaj!

    Fernandao için şu ana kadar gelen teklifler, 'yi tatmin etmedi. Cruzeiro ve Bursaspor'un kiralama önerilerini yetersiz bulan yönetimdeki görüş, 'Böyle tecrübeli bir golcüyü kelepire bırakmayız' şeklinde. Sakatlığı geçen Brezilyalı golcü, form tutuyor. 2. yarıda Aykut Kocaman'ın çok işine yarayabilir. Bu arada 30 yaşındaki forvet, Madame Tussauds İstanbul'da yer alan Atatürk'ün balmumu heykeli ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 'Ferdi'nin paylaşımı 30 bin beğeni aldı.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:33
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