 Takım gibi oynamıyoruz – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Takım gibi oynamıyoruz

    Takım gibi oynamıyoruz

    F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, öz eleştiride bulundu: Maccabi’den sonra Real karşısında da çok kötüydük. Takım gibi davranmıyoruz. Sorumluluk bana ait

    F.Bahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid maçını kötü performansları nedeniyle kaybettiklerini açıkladı. "Maccabi sınavından sonra Real'e karşı da oldukça kötü oynadık" ifadelerini kullanan Sırp hoca, "Bunun nedenlerini anlayıp neden aynı hataları, aynı faulleri, aynı sportmenlik dışı faulleri yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorumluluğumda. Geçen sezonun şampiyonu olarak bu oyun bize yakışmıyor. Toparlanmalıyız" dedi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Hoca olarak, gerekenleri yapıp takıma yardımcı olmam gerek. Takım gibi davranmıyoruz" diye konuştu.

    Taraftarı üzüyoruz
    Obradovic, taraftarlara ise methiyeler dizdi: "Maçlardaki atmosfer için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Beni en çok üzen noktalardan birisi de bu."
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Takım gibi oynamıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN