Takım gibi oynamıyoruz
F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, öz eleştiride bulundu: Maccabi’den sonra Real karşısında da çok kötüydük. Takım gibi davranmıyoruz. Sorumluluk bana ait
Taraftarı üzüyoruz
Obradovic, taraftarlara ise methiyeler dizdi: "Maçlardaki atmosfer için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Beni en çok üzen noktalardan birisi de bu."
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:41
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Hep orada otursun
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Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
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Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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