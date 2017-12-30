Takım gibi oynamıyoruz

F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, öz eleştiride bulundu: Maccabi’den sonra Real karşısında da çok kötüydük. Takım gibi davranmıyoruz. Sorumluluk bana ait

F.Bahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid maçını kötü performansları nedeniyle kaybettiklerini açıkladı. "Maccabi sınavından sonra Real'e karşı da oldukça kötü oynadık" ifadelerini kullanan Sırp hoca, "Bunun nedenlerini anlayıp neden aynı hataları, aynı faulleri, aynı sportmenlik dışı faulleri yaptığımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi benim sorumluluğumda. Geçen sezonun şampiyonu olarak bu oyun bize yakışmıyor. Toparlanmalıyız" dedi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Hoca olarak, gerekenleri yapıp takıma yardımcı olmam gerek. Takım gibi davranmıyoruz" diye konuştu.



Taraftarı üzüyoruz

Obradovic, taraftarlara ise methiyeler dizdi: "Maçlardaki atmosfer için teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar. Beni en çok üzen noktalardan birisi de bu."