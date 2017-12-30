 Eljif kiralık gidebilir – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Eljif kiralık gidebilir

    Eljif kiralık gidebilir

    Sarı-lacivertli takımda 'ın hedefi Eljif Elmas'ı takıma kazandırmak.

    Ancak 14 yabancı kuralına takılan Makedon oyuncunun takıma katılması için yabancı kontenjanından en az bir oyuncunun eksilmesi gerekiyor. Van Persie ile yolları ayıracak olan sarı-lacivertli takım, boşalacak kontenjana bir sol bek eklemek istiyor. Eljif'e lisans çıkartılması ikinci bir yabancının satılmasına bağlı. Bu gerçekleşmezse, 18 yaşındaki yıldız adayı tecrübe kazanması için kiraya gönderilecek.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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