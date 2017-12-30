 Dirar kendinden emin – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dirar kendinden emin

    Dirar kendinden emin

    Faslı yıldız, “İyi bir ilk yarı geçirdim. Hocam bana güveniyor” dedi

    Kanarya'nın sağ kanattaki ismi Nabil Dirar ülkesi Fas'ta gazetecilere açıklamalar yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, ilk yarı değerlendirmesinde bulunduğu röportajda "İyi bir devre geçirdiğimi düşünüyorum. Hocam benden çok memnun, bana çok güveniyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan ligdeki maçında sakatlanan futbolcunun sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tatilde tedavi görecek olan Faslı yıldızın ikinci yarı başına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Dirar'ın Fener'de 20 maçta 3 gol, 3 asisti bulunuyor.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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