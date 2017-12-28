 RvP olay iddiaya cevap verdi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    RvP olay iddiaya cevap verdi

    RvP olay iddiaya cevap verdi

    Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Habertürk'te yer alan o iddia:

    Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra 'nde olmasına rağmen katılmayan Hollandalı yıldız, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkartarak tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı.

    Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan 'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtirken, Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi herkesi hayrete düşürdü.

    Henüz teknik direktör 'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu...

    YA GİDECEK YA KADRO DIŞI
    Hollandalı futbolcu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken, ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor.

    LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen 'Uçan Hollandalı' için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RvP'nin ismi 'nin 14 yabancı arasına kesinlikle yazılmayacak. Tesiste ekeltronik sigara içecek kadar haddini aşan Robin 'nin takımdan ayrılacağı günü herkes dört gözle bekliyor.

    YILLIK 4.9 MİLYON EURO ALIP FUTBOL HARİÇ HER ŞEYİ YAPIYOR
    Öte yandan Robin , tesislerde elektronik sigara içtiği yönündeki haberlere tepki gösterdi! "Yine yalan haber! Sırada ne var? Merakla bekliyorum..."

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:45
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