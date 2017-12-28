RvP olay iddiaya cevap verdi
Sorumsuz tavırları, umursamaz hareketleriyle bütün Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçelilerin'in antipatisini toplayan Robin van Persie için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Habertürk'te yer alan o iddia:
Bütün takıma hediyelerin verildiği yeni yıl fotoğrafına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde olmasına rağmen katılmayan Hollandalı yıldız, vurdumduymazlığını en üst seviyeye çıkartarak tesiste bir süredir elektronik sigara da içmeye başladı.
Tecrübesiyle, ismiyle, kariyeriyle, hiç yoksa gençlere örnek olması gereken bir seviyede olan Van Persie'nin bu son hareketi 'Yok artık' dedirtirken, Hollandalı oyuncunun utanmadan, sıkılmadan, çok da fazla saklanma ihtiyacı hissetmeden tesiste sık sık elektronik sigara içmesi herkesi hayrete düşürdü.
Henüz teknik direktör Aykut Kocaman'a yakalanmayan yıldız oyuncuya nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak konusu...
YA GİDECEK YA KADRO DIŞI
Hollandalı futbolcu, amiyane tabirle tam olarak kendini salarken, ikinci yarıda hiçbir şekilde kadroda düşünülmüyor.
LA Galaxy ve Feyenoord takımlarının ilgisi olmasına rağmen 'Uçan Hollandalı' için resmi bir girişim henüz gerçekleşmezken devre arasında ayrılmasa bile RvP'nin ismi Fenerbahçe'nin 14 yabancı arasına kesinlikle yazılmayacak. Tesiste ekeltronik sigara içecek kadar haddini aşan Robin van Persie'nin takımdan ayrılacağı günü herkes dört gözle bekliyor.
YILLIK 4.9 MİLYON EURO ALIP FUTBOL HARİÇ HER ŞEYİ YAPIYOR
Öte yandan Robin Van Persie, tesislerde elektronik sigara içtiği yönündeki haberlere tepki gösterdi! "Yine yalan haber! Sırada ne var? Merakla bekliyorum..."
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:45
-
Çalhanoğlu savaşı
Toplam 10
Yorum
isimsiz gelirse kariyeri biter bir GS olarak diyorum inşallah hiç bir takıma gelmez
-
İkinci bomba: Cenk Tosun kontrolden geçti!
Toplam 36
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcunun işi bu kendini geliştirmek zorunda ! şenol hocanın başarısı daha büyük burada...
-
Liderden büyük söz
Toplam 1
Yorum
adem erol ankaragücünü süper ligde görmek tüm ankaralıların dileği tüm ankaralı iş adamları çünkü diğer takımlarda çok güçlü zorlu bir yol ankaragücü
RvP olay iddiaya cevap verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.