 F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta... – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta...

    F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta...

    Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan 'de 8 günlük izin başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına devre arası nedeniyle izin verdi.

    Sarı-lacivertli futbolcular, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanacak.

    Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:11
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