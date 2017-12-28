F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına devre arası nedeniyle izin verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanacak.

Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.