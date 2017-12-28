F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta...
Süper Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 8 günlük izin başladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman, futbolcularına devre arası nedeniyle izin verdi.
Sarı-lacivertli futbolcular, ikinci yarı hazırlık kampı için 5 Ocak Cuma günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde toplanacak.
Burada 13 Ocak'a kadar çalışacak sarı-lacivertli takım, daha sonra İstanbul'a dönerek hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:11
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Yeni yıldızlar yolda
Toplam 3
Yorum
dadas25 KENAN KOSELER. Sanane anadolu akimin sampiyonlugundan ve milli takimi bitiren fatih hoca degil senin tupcu baskanin birseyden anlamiyonuz
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Çalhanoğlu savaşı
Toplam 4
Yorum
muhitttin ne fenere ne gs ya gelmez..gelse Beşiktaş'a gelir..yani avrupada ilk 16 içindeki takıma,zaten fenerin de gs ın parası yok!beleş mezar arıyor
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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması
Toplam 5
Yorum
muhittin sadece bu ilk yarıda Beşiktaş aleyhine yapılan hakem hataları geçtiğimiz 3yılda FB GS aleyhine yapılan hakem hatalarından çoktur...
F.Bahçe'de izin başladı! Kamp 5 Ocak'ta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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