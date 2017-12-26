Şu 3 şeyi unutma!
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, devre arası kampının önemine vurgu yaparken, “Bazılarınızla yollarımız ayrılacak. Kadroda kalacak isimler bireysel değil, takım olgusunu düşünen futbolculardan oluşacak. Oynayan-oynamayan ayrımı yaşanmayacak” dedi
ASLA İZİN VERMEM!
Oyuncularına ciddi uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu üç şeyi asla unutmayacağız: Daha çok çalışacağız, daha çok inanacağız ve şampiyon olacağız... Ben buna yürekten inanıyorum" dedi. Aykut Kocaman, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarı hazırlıkları, hedeflediğimiz konuma ulaşmamız adına çok önemli. Bu kamp dönemini bireysel değil, takım olgusunu düşünerek yola çıkan isimlerle sürdüreceğiz. Bazılarınız belki de aramızdan ayrılacak ve ben inandıklarımla yola devam edeceğim. Bizim takımda oynayan- oynamayan ayrımı yok. Bu ayrımı yapmak isteyen olursa buna izin vermeyeceğim. Herkes, her zaman forma için hazır olacak."
Plaketi reddetmiş!?
?Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş. Kocaman, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 02:14
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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