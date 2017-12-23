Sakatlık depremi! En az bir ay yok
Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, en az 4 hafta parkelerden uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde 21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi FOX maçında sakatlanan Kalinic'in sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı yaralanma ve iç kanama tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe Doğuş'un 26 yaşındaki basketbolcusunun tedavisine başlandığı, parkelere dönüşünün ise en az 4 haftayı bulacağı kaydedildi.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:30
-
Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
-
Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
-
Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Sakatlık depremi! En az bir ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.