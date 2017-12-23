 Sakatlık depremi! En az bir ay yok – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sakatlık depremi! En az bir ay yok

    Sakatlık depremi! En az bir ay yok

    Fenerbahçe Doğuş'un Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic, en az 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde 21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi FOX maçında sakatlanan Kalinic'in sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı yaralanma ve iç kanama tespit edildiği belirtildi.

    Fenerbahçe Doğuş'un 26 yaşındaki basketbolcusunun tedavisine başlandığı, parkelere dönüşünün ise en az 4 haftayı bulacağı kaydedildi.

    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakatlık depremi! En az bir ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN