Konya'dan son gelişmeler
Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.30'da oynanacak olan Süper Lig 17. hafta maçı öncesi Konya'da son gelişmeler...
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