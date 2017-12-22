Klaassen bombası!
Janssen’den memnun kalan Kanarya, Everton’ın orta sahasını kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, bir sol bek, bir de orta saha almak için kolları sıvadı. Arsenal'in orta sahası Jack Wilshere için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, listenin başına ise Hollanda Milli Takımı formasını da giyen Everton'lu Davy Klaassen'i koydu. Everton'da göze giremeyen 24 yaşındaki oyuncu, yeniden eski günlerine dönebilmek için çıkış yolu arıyor. Oyuncunun devre arasında kiralık verilmesi en güçlü seçenek. Fenerbahçe, Klaassen'in bu tercihini, Janssen kozunu kullanarak kendi lehine çevirmeye uğraşıyor. Yönetimin Janssen'i milli takımdan arkadaşı olan Klaassen için devreye sokabileceği kaydedildi.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Davy Klaassen, Premier Lig'de en son 23 Eylül'de Bournemouth'a karşı forma şansı buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Everton'ın 7 Aralık tarihinde Apollon Limassol'u 3-0 yendiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.
SABAH
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:49
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Toplam 4
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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