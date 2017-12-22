Fenerbahçe ile Konyaspor 33. randevuda
Fenerbahçe ile A. Konyaspor yarın oynayacakları maç ile Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar
Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Vincent Janssen, Mehmet Ekici ve Alper Potuk yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Karabükspor müsabakasında gördükleri sarı kart neticesinde cezalı duruma düştükleri için Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:16
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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