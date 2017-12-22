 Fenerbahçe ile Konyaspor 33. randevuda – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ile 33. randevuda

    <a href="/index/fenerbahce?id=cccbd4e7-2352-4470-bc88-60276206df21" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile <a href="/index/konyaspor_haber_etiketleri?id=b6073c34-7e04-4d82-9f5f-bf5215b21496" class="" rel="tag">Konyaspor</a> 33. randevuda

    ile A. yarın oynayacakları maç ile Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 19.30'da , 'yi ağırlıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 32 karşılaşmanın 27'sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, 4 mağlubiyet aldı. 1 maç ise berabere bitti. , Süper Lig tarihinde 'ye karşı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Aynı zamanda Konyaspor'un, tarihinde en fazla gol yediği rakibi de 91 golle Fenerbahçe.

    Fenerbahçe'de sakat ve cezalılar
    Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Vincent Janssen, Mehmet Ekici ve Alper Potuk yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Karabükspor müsabakasında gördükleri sarı kart neticesinde cezalı duruma düştükleri için Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:16
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