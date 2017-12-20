Kocaman’ı heyecan bastı

Peş peşe eski takımları Konya ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı “Bakalım nasıl olacak, enteresan” diye konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman'ı duygusal bir hafta bekliyor. Üst üste eski takımları Konyaspor (lig) ve İstanbulspor (kupada) ile karşılaşacak olan Kocaman, bu durumla ilgili basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.



Tecrübeli hoca, "Nostaljik bir hafta olacak. İki takım da bizim kariyerimizde büyük bir yere sahip. Bakalım nasıl olacak, entresan" ifadelerini kullandı.



OMUZLARDA UĞURLANMIŞTI

Konya 'dan ayrılırken kendisine unutulmaz bir veda töreni yapılan Kocaman, "Karşılanışımız da böyle mi olacak göreceğiz. Omuzlarda uğurlanmıştık ama Türkiye'de bir günde her şey değişebilir" ifadelerini kullandı. l Emre BOL