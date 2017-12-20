Kocaman’ı heyecan bastı
Peş peşe eski takımları Konya ve İstanbulspor’la karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcı “Bakalım nasıl olacak, enteresan” diye konuştu
Tecrübeli hoca, "Nostaljik bir hafta olacak. İki takım da bizim kariyerimizde büyük bir yere sahip. Bakalım nasıl olacak, entresan" ifadelerini kullandı.
OMUZLARDA UĞURLANMIŞTI
Konya 'dan ayrılırken kendisine unutulmaz bir veda töreni yapılan Kocaman, "Karşılanışımız da böyle mi olacak göreceğiz. Omuzlarda uğurlanmıştık ama Türkiye'de bir günde her şey değişebilir" ifadelerini kullandı. l Emre BOL
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:09
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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