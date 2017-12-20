 Erkekler filede Sicoma önünde – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Erkekler filede Sicoma önünde

    Erkekler filede Sicoma önünde
    Sarı-lacivertli kulübün erkek voleybol takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında bugün İtalya'nın Sir Colussi Sicoma ekibini konuk edecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sarı- lacivertli takım grubundaki ilk maçta Belçika ekibi Knack Roeselare'ye 3-1 yenilmişti. Maç D Smart'ta yayınlacak.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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