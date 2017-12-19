Kadıköy'de Fatih Terim sesleri!
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.
Galatasaray ile arasındaki puan farkını eriten ve sarı kırmızılı takımı averajla geride bırakıp 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve sahadan 2-0 üstün ayrılan sarı lacivertlilerde taraftar galibiyetin coşkusunu tezahüratlarla kutladı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına gönderme yapan F.Bahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:21
-
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kadıköy'de Fatih Terim sesleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.