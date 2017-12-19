 Kadıköy'de Fatih Terim sesleri! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kadıköy'de Fatih Terim sesleri!

    Kadıköy'de Fatih Terim sesleri!

    Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.

    Galatasaray ile arasındaki puan farkını eriten ve sarı kırmızılı takımı averajla geride bırakıp 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve sahadan 2-0 üstün ayrılan sarı lacivertlilerde taraftar galibiyetin coşkusunu tezahüratlarla kutladı. Maç öncesi ezeli rakipleri Galatasaray'ın Igor Tudor ile yolları ayırmasına gönderme yapan F.Bahçe taraftarı "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:21
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