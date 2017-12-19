Usta kalemlerden F.Bahçe yorumu
Erman Toroğlu:F.Bahçe büyük iş başardı
Gördünüz mü Fenerbahçe puan cetvelinde nereye geldi. Takım atak yapmıyor, rakibi ısırmıyor, pozisyon yok... Bırakın bunları! Fenerbahçe yarışın içine girdi
Bakınız! Fenerbahçe'nin puan durumundaki yerine iyice bir bakın. Nerede Fenerbahçe! Buraya gelmek kolay değil beyler! Kötü oynamış, iyi oynamış önemli değil, bırakın bunları. Nerede Fenerbahçe? Aykut Kocaman, getirdi takımını ikinci sıraya koydu. Fenerbahçe'nin kadrosu öyle aman aman bir kadro değil.
Arkadaşlar!
Şunu da söylemeden geçmemek lazım Fenerbahçe, adı Fenerbahçe olduğu için bu noktaya geldi. Bu kadroyu alın Sivasspor'a koyun, Göztepe'ye koyun, Kayserispor'a koyun bakalım bu puanı toplayabilir mi?
Bundan sonra Fenerbahçe'ye ne olur? Bir sonraki maç Konyaspor'la... O maçı da kazansın bakın bakalım ikinci yarıda Kadıköy'de maçlar nasıl olacak. Her maç 40 bin kişiye oynar ikinci yarıda Fenerbahçe... Atak yapmıyor, fazla gol atamıyor, pozisyona giremiyor, rakibi ısıramıyor bunların hepsi hikaye. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor arkadaşlar! Sağdan orta, soldan orta, santrfor hep pozisyonda. Kalmadı öyle futbol!
Bazıları Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi kıyaslıyor..
Beşiktaş kaç senede geldi bu noktaya, Fenerbahçe kaç senelik takım? Fenerbahçe'den Beşiktaş gibi futbol oynamasını beklemeyin.
Ama bakıyorsun puan durumuna Beşiktaş'ın üstünde Fenerbahçe.
Bu kadroyla başarılı mı? Başarılı arkadaş!
Kimse hikaye anlatmasın.
Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, hatta Trabzonspor'un kulübesine bakın Fenerbahçe'nin bu kadrosuyla topladığı bu puan başarıdır.
Aykut Kocaman, haftalar önce çıktı "Bu fark suni" dedi. Çıktı Tudor da yemi kaptı sazan gibi! "Suni mi, ben sana gösteririm. Ben sana bir 3 atayım" dedi. Bir çıktı gitti..
Gaza gelme saza gel!
Gördün mü Fenerbahçe nereye geldi?
KIRMIZI OLMALIYDI
Maçın pozisyonlarına baktığımda hakemin en bariz hatası İsmail Köybaşı'na göstermediği kırmızı karttı. Hakem sarı kartlarında doğru kararlar verdi. Ama İsmail'in hareketine bakıyorum, rakibinin bileğine gidip basıyor. Topla alakası yok. Net kırmızı.
Hakemin kırmızı kartı göstermeye yüreği yetmiyor! Bakınız, İsmail bunları hep yapıyor. Yapacak tabi böyle hakemler varken!.
Gürkan Kubilay: Geleneksel 12-19
Karabük 5 adamını getirmemişti ama sahaya müthiş bir istekle ve her alanda yüksek şiddetli koşularla, pres yaparak başladı. İlk 10 dakika organize olamadı Fenerbahçe. En büyük koz, duran toplardan ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri olan Karabük'e korner ve endirekt vuruş kullanmaktı. Maç önü A Spor yayınında da söylediğim gibi, Karabük maç başına en az 300 başarılı pas yapan, oyuna pasla çıkan takım olduğu için Fenerbahçe'nin alışmadığı dinamik bir yapıda oynuyordu.
.
Karabük hızlı geliyor, bugüne kadar direkt vuruş dışında hiç duran top golü olmamasına rağmen oradan da tehlike yaratıyordu.
Dinç, koşan ve diri bir rakip, Fenerbahçe'nin ayarını bozmuştu.
Aatıf ve Dirar hücuma hiç katkı veremiyor, Soldado ceza alanında yalnızları oynuyordu.1 tane bile isabetli şut atmadan ilk yarı bitiyordu.
Ancak bu oyunda rakibin iyi ve doğru oyununu da asla göz ardı etmemeli idi. Bu oyun Aatıf, Mehmet ve Dirar'ı özellikle ilk yarının kötüleri yapıyordu.
Valbuena çok istedi
Şener yerine Valbuena ile başladı ikinci yarı, Dirar sağ beke kaydı.
Temposu ve 3. bölgede oynama sayısı anında arttı takımın. Mehmet düzeldi. Rakibin en büyük zaafı olan duran toptan da attı Topal. Gol sonrası çekildi yarı alanına F.Bahçe.
Soldado-İsla ile 4-6-0'a döndü, orta alan hakimiyetini elde etmek istedi Kocaman. Çünkü 2 takım da yorulmuş ve maçın orta sahası halı saha maçına dönmüştü. Topla oynama becerili adam gerekiyordu skor için..
Bu maçın isteyen adamı Valbuena idi o ve önce attırdıktan sonra attı.
Topu ayağında az tutan ve savunmaya yardım eden Valbuena'nın Kocaman ile sorunu olmayacağı aşikardı. 2.yarıdaki gibi istekle ve 3. bölgede kalabalık oynamanın F.Bahçe'ye kazandırdığı açıktı. 4 yıldır ligin 12-19. haftaları arası 4-5'li seriler yapan F.Bahçe, bu sene de bu geleneği bozmuyordu.
Gürcan Bilgiç: Zor bir karar bekliyor
Yedi haftadır kazanamayıp, yedi oyuncusunu da İstanbul'a getiremeyen Karabükspor, "kolay" galibiyet görünmesinin bedelini, 45 dakika boyunca ödetti Kadıköy'de... Temposu ve pas köprüsüyle dörtte dördü yapan Fenerbahçe'nin tüm silahlarını rakip kullanıyordu. Daha istekli basıyor, koşuyor ve her şeyden önemlisi golü arıyordu.
Kötüler arasında seçim bile yapamıyorduk devre bittiğinde. Oyun Fenerbahçe'nin elinde görünse de, kararı veremiyorlardı. Soyunma odasından Valbuena geldi sahaya.
Aykut Kocaman ofansif kalabalıktan taviz vermeden sarı kartlı Şener'i çıkardı. Dirar'ın beke geçmesiyle, takım da hücum mesajını aldı.
Valbuena'nın kornerinden Mehmet Topal'ın golü geldi. Sevinç yumağını eksiksiz oluşturdular.
Takım olduklarını ve istediklerini bir kez daha gösterdiler. Galibiyetten daha önemli bir fotoğraf çektiriyorlardı.
Protesto sınırında gezerken, birden bire maçı döndüren oyuncu oluyordu Topal.
Komutan Valbuena
Valbuena usta vuruşuyla farkı ikiye çıkartırken, takımını da, tribünleri de rahatlattı. Artık maçın kendi şovu devreye giriyordu. Zirveye çıkmanın keyfi, yeniden demenin neşesi ve büyük buluşmanın tadı vardı gecede. En önemli transferini de getirmişti maça Fenerbahçe; taraftarını...
Kupa maçının tabela yazarı olduktan sonra, kazanan takımın yedekliğinden, komutanlığına geçti Valbuena... Oyunu da başkalaştırmasının ötesinde, ne yapacağını bilerek oynaması, O'nu "tercihli" kapsamına alıyor. İki taktiği oluyor takımın... Birini Valbuena oynuyor, ötekisini tüm takım... İlkini kriz çözmek için kullanacak Aykut Kocaman, ikincisini de şampiyonluk...
Bu maçın dersini iyi çalışmalı ve akılları tekrar dörtte dörde taşımalılar.
33 binlik Kadıköy desteği maçın havasını da suyunu da değiştirdi.
Kazanmanın öne çıktığı bu maçın tek iyisi (Valbuena) olması, Aykut Hoca için yeniden tedbir zamanı demektir.
Ertem Şener: Karakter kazandı
Taraftarını inandırmış, inanmış kenetlenmiş Fenerbahçe.
Aykut Kocaman belki de bu sezon ilk defa sahaya yüzü gülerek çıktı.
Stresten uzak gibiydi. Tribünlerden kendisine 'KOCAMAN' güven aşılandı.
Mevsim normallerinin altında bir ilk yarı geçirdi Fenerbahçe. Mehmet Topal fazlasıyla top kayıpları ve geç zamanlamaları ile oyundan düştü.
Giuliano ille de ben, illede bana dedi sürekli. Ama onu anlayan yoktu. Biraz Aatıf vardı ama onun misyonu yine belliydi; gir dağıt rakip yarı sahayı, alan aç arkadaşlarına. İlk 45 dakikada en çok Karabüksporlu Osman'ın ismini duyduk.
Josef De Souza zaman zaman oyun kurucu, zaman zaman da kesiciydi.
Daha doğrusu böyle oynamayı denedi!
Hızlı futbol isteyen Fenerbahçe'ye aynı şekilde karşılık geldi Karabük'ten.
'Kapanayım, bekleyim' demedi Karabüksporlular.
'Kaybedeceksek oynarak kaybedelim' havasında futbol sergilediler. Soldado'nun Volkan'dan farkı yoktu. İkisine de top gelmedi. Orta sahayı Fenerbahçe'den daha çabuk geçti Karabük zaman zaman. Fenerbahçe ilk yarıda tek isabetli şut atamadı. Böyle olunca da Aykut Kocaman'ın suratı düştü.
Valbuena gibi transfer
Deniz dalgalıydı. Fenerbahçe bir sandal gibi dalgaların arasından çıkamıyordu.
Valbuena'yı aldı Kocaman ikinci yarıda. 'Geçin, asılın' dedi Valbuena ve Giuliano'ya küreklere. İkinci yarıda, ilk 45'te ıslık yağmuruna tutulan Mehmet Topal ile dalgadan kurtuldular. Fenerbahçe'ye Giuliano tadında, Valbuena havasında iki-üç hatta 4 transfer yapılırsa sonuna kadar bu yarışı kovalar.
Yoksa dalgalı denizlerde kayık su alır.
Batar! Bu kayık bu futbolculardan bazılarını taşımaz.
Ağır gelirler! Kayıkta kürekler her zaman aynı isimlerle çekilmez. Kaptan Kocaman rotayı gösteriyor, rotayı biliyor, doğru yönde ilerliyor ama daha çok dalgalar olacak. Karabük'ten daha yüksek dalgalarla çarpışacak Fenerbahçe.
Geçen hafta da yazmıştım; Fenerbahçe 1 golün üzerine yatmıyor.
Atamasa da, kovalıyor, ille de 2, ille de 3, daha fazlası diyor. Ama bunu Giuliano, Valbuena'dan başkası düşünmüyor.
Aykut Kocaman'ın dilinden anlayan iki isim sadece bu futbolcular.
Valbuena küsmüyor, küstürmüyor, yatmıyor ama sürekli rakibi yatırıyor. Attığı golde karakteriyle vurdu topa adeta.
Yukarıda demiştim ki Koacaman'a Giuliano ve Valbuena gibi transferler şart.
Eğer bulurlarsa bu lig 34. haftadan önce bitmez. Fenerbahçe'de en büyük eksik defansın göbeği ve rakip ceza sahasına katedecek kanatlar. Golcüsüz de kazanırlar, kazanacaklar da. Yeter ki savunma ve kanat hattında ya da nerelere transfer yapılacaksa Giuliano ve Valbuena'nın futbol karakterini taşıyan topçular olsun.
Emre Bol: Tazmanya canavarı
Rakibi, "çantada keklik" görmek bir takımın yapabileceği en büyük yanlıştır. Karabük 5 as oyuncusundan mahrum, teknik direktörsüz, büyük ihtimalle uzun bir süredir maaş alamayan oyunculardan kurulu bir takımla geldi Kadıköy'e... Puan değil, onur mücadelesi için çıktılar sahaya...
Etten duvar ördüler mi ördüler, zaman geçirdiler mi geçirdiler. Ligin dibine demir atmış, bunca sıkıntıyla uğraşan bir takımdan fazlasını beklemek olmazdı! Hiç kızmıyorum. Öte yanda ise bir eli yağda bir eli balda, kazanırsa lig ikincisi olacak Fenerbahçeli futbolcular, belki de sezonun en kötü ilk yarısını oynadı. İkinci yarı Valbuena'nın oyuna girişi bütün dengeleri
Fenerbahçe lehine değiştiriverdi. Hep söylüyorum Valbuena gibi bir oyuncudan hemen vazgeçmek olmaz. Hele de bu kadar savunma ağırlıklı oyunculardan kurulu bir takımda, en iyi hücum oyuncusu, "savunma yapmıyor" diye kesilemez.
Lider bitirir mi?
Neredeyse kendi ceza sahasından hiç çıkmayan Karabük karşısında savunmacıların performansından çok hücumcuların ne yapacağı önemlidir.
Kocaman denk rakiplere karşı da, zayıf rakiplere karşı da aynı oyunu oynatmaya çalışıyor. Valbuena, Tazmanya Canavarı gibi bir adam! Adam eksiltiyor, faul alıyor ve en önemlisi duran topları çok etkili kullanıyor.
Ayrıca bir süre yedek kalmak onun savunma yönünü de geliştirmiş! Dün baktım rakibi kovalıyor, elinden geldiğince takım oyununa uyum sağlamaya çalışıyor.
Demek ki Aykut hocayla bundan sonra daha iyi anlaşacaklar. Sağda solda dedikodu yapmayıp, sosyal medyada ağlamayan, bütün cevaplarını sahada veren futbolcuların hastasıyız. Fenerbahçe bu galibiyetle sıralamada hak ettiği yere bir adım daha yaklaştı.
Acaba benim ortaya attığım, "Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirir" iddiası gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.