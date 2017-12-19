Usta kalemlerden F.Bahçe yorumu

Erman Toroğlu:F.Bahçe büyük iş başardı

Gördünüz mü Fenerbahçe puan cetvelinde nereye geldi. Takım atak yapmıyor, rakibi ısırmıyor, pozisyon yok... Bırakın bunları! Fenerbahçe yarışın içine girdi



Bakınız! Fenerbahçe'nin puan durumundaki yerine iyice bir bakın. Nerede Fenerbahçe! Buraya gelmek kolay değil beyler! Kötü oynamış, iyi oynamış önemli değil, bırakın bunları. Nerede Fenerbahçe? Aykut Kocaman, getirdi takımını ikinci sıraya koydu. Fenerbahçe'nin kadrosu öyle aman aman bir kadro değil.

Arkadaşlar!

Şunu da söylemeden geçmemek lazım Fenerbahçe, adı Fenerbahçe olduğu için bu noktaya geldi. Bu kadroyu alın Sivasspor'a koyun, Göztepe'ye koyun, Kayserispor'a koyun bakalım bu puanı toplayabilir mi?