Brezilya kulübü gözünü Fernandao'ya dikti!
Brezilya kulübü, Fenerbahçeli Fernandao’ya talip. Transferin önündeki tek engel ise golcü futbolcunun, sarı-lacivertli takımdan aldığı yaklaşık iki milyon Euro civarındaki yıllık ücret
Cruzeiro, gözünü Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao'ya dikti. Brezilya basını, tecrübeli golcüye teklif yapıldığını, hatta tarafların belli bir noktaya kadar geldiğini ancak Fernandao'nun sarı-lacivertli takımdan aldığı yaklaşık iki milyon Euro civarındaki yıllık maaşı talep etmesinin, transferi güçleştirdiğini yazdı. Fenerbahçe'nin Fernandao'nun satışından 1 ila 3 milyon Euro arası bir bonservis bedeli beklediği, haberin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı... Cruzeiro'nun asbaşkanlarından Itair Marcado, "Fernandao sürekli gol atabilen bir forvet. Transfer olursa burada da gollerine devam edebilecek bir isim" açıklamasını yaparak niyetlerini açık açık ortaya koydu.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
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bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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akdği imparaTudor
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Avcı bombası
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Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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