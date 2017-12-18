 ''Huzur bize yaradı'' – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Huzur bize yaradı''

    ''Huzur bize yaradı''

    Nabil Dirar, “Üst üste kazanarak güvenimiz yerine gelirken, huzuru da bulduk. Bu havayı bozmaya hiç niyetimiz yok. Devrede kalan iki karşılaşmayı da kazanacağız” dedi.

    Kanarya'nın Faslı yıldızı Nabil Dirar, kötü günlerini tamamen geride bıraktıklarını, geleceğe daha büyük bir umutla baktıklarını söyledi. Osmanlıspor maçı sonrası büyük bir değişim yaşadıklarını, adeta yeniden hayat bulduklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Bu tamamen işe daha fazla sarılmanın ürünü. Mantalite olarak değiştik, takım oyununu geliştirdik ve bunun sonuçlarını almaya başladık" şeklinde konuştu. Üst üste aldıkları galibiyetlerin öz güvenlerini artırdığını sözlerine ekleyen Dirar, "Huzurumuz yerinde, moralimiz üst düzeyde. Bu havayı bozmaya hiç niyetimiz yok. Taraftarımız bize güvensin, desteğe devam etsin. Devrede kalan iki maçı da kazanacağız" dedi.

    Taraftara seslenen Dirar, "Karabük maçını dolu tribünler önünde oynamak istiyoruz. Taraftarımız gelsin ve bizim için bağırsın" çağrısı yaptı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:58
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