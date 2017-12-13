Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı
Fenerbahçe'de forma giyen Alman asıllı Rus milli futbolcu Roman Neustaedter, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın atmosferinin zorlu olduğunu söyledi.
Neustaedter, Alman Sportbild dergisine verdiği röportajda, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Alman ekibi Bayern Münih ile eşlemesini değerlendirdi.
"Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak. Münihliler için iyi bir kura mı?" şeklindeki soruya Neustaedter, "Ben bunu böyle görmüyorum. Bayern Münih ikinci maçı Vodafone Park'ta oynayacak. Beşiktaş'ın atmosferi gerçekten zorlu. Çok gürültülü olabiliyor. Bundesliga'da böyle bir şeyi bilmiyorsun." dedi.
Neustaedter, bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Quaresma, Pepe ve Babel gibi uluslararası deneyime sahip oyunculara sahip olduğunu kaydetti.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olup olmadığına yönelik soruya da Neustaedter, "Kesinlikle. Sezonun başında şans bizim tarafta değildi. Ancak galibiyet serisinin ardından öz güvenimizi geri kazandık." şeklinde cevap verdi.
Bunun da puan cetvelinde görüldüğünü ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, yeniden üst sıralarda bulunduklarını ve şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirtti.
Rus futbolcu, "2016'da neden Fenerbahçe ve Türkiye için karar verdiniz?" şeklindeki soruya da, "Schalke 04'teki gibi taraftarlar olumlu anlamda çılgın. Bunu tekrar yaşamak istedim. İstanbul'da bu, daha duygusal ve çok daha büyük. Kazanırsak ve mağlup olursak hafta boyunca bu insanların havasını belirliyor." değerlendirmesini yaptı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmesini doğru bulmadığını ifade eden Rus milli futbolcu, "Ben her zaman doping suçlarının cezalandırılmasından yanayım. Bu, Rus, Alman veya başka ülkeden gelen sporcular olması fark etmez. Ancak tüm atletlerin aynı kefeye konmaması lazım. Çünkü sporcuların büyük bölümü temiz ve onların ülkeleri için madalya kazanmaları şansı alınıyor." yorumunda bulundu.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:24
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Ailesini yolladı
Toplam 13
Yorum
yasa ya ne bicim bir linc girisimidir, bu stres altinda adam ne yapsin,hoca cok iyi niyetli vede gelecegi parlak bence kalmali,tkm daha yeni
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB Ümit gardeş sana eljif fenerde yıldız olduktan sonra imzasını almaya gelirsin.belki sana kramponunu verir.
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Ümit Özat, F.Bahçeli genç yıldızın peşinde
Toplam 5
Yorum
FB o çocuk eger harcanmassa.fenerin geleceği.artık gençlerin önü açılsın oguz kaan,eljif gibilere daha ok forma sansı verilmeli.daha fazla dak.
Neustaedter'den B.Münih'e Beşiktaş uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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