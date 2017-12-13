Fenerbahçe 'Demir' gibi: 4-1

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'da Fenerbahçe ilk maçta yarım düzine gol attığı Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 yenerek toplamda 10-1'lik skorla bir üst tura adını yazdırdı. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maça Fernandao 2 gol, Valbuena da 3 asist 1 golle geceye damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin diğer golü Aatif Chahechouhe'den geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 5 Ocan Fatih Terim Stadı'nda Adana Demirspor'la karşılaştı. ATV'den yayınlanan maçta sarı-lacivertliler, 6-0'ın rövanşında rakibini 4-1 yenerek bir son 16 turuna adını yazdırdı.







MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. 7'nci dakikada Fernandao'nun rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine taşıdığı topla buluşan Valbuena'nın vuruşunda top kaleciden döndü. 12'nci dakikada sağ kanattan Valbuena'nın köşe atışında topa iyi yükselen Neto'nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.







24'üncü dakikada Valbuena'nın pasıyla topla buluşan Fernandao, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 34'üncü dakikada sağ kanattan Erhan'ın kale sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Mendy, topu ağlara gönderdi: 1-1



44'üncü dakikada Valbuena'nın ceza sahasına gönderdiği topu Fernandoa kafayla kaleye gönderdi: 1-2



52'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın şutu üstten auta gitti. 56'ncı dakikada Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Samed'in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.







57'nci dakikada Valbuena'nın pasıyla topla buluşan Aatıf, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-3 63'üncü dakikada Valbuena'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda kaleci topu güçlükle uzaklaştırarak mutlak golü önledi.



68'inci dakikada Valbuena, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girer girmez sert vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-4 82'nci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Erkam'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.







Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor'a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmaya, takımda az süre alan bazı oyuncular ve gençlerin de bulunduğu bir kadroyla çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçta kaleyi Erten Ersu'ya emanet ederken, savunmayı Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Luis Neto ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Fenerbahçe'de orta sahada Muhammed Samed Karakoç, Ozan Tufan, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatıf Chahechouhe yer aldı. Forvet arkasında Mathieu Valbuena'nın görev aldığı sarı-lacivertli takımın ileri ucunda ise Jose Fernandao bulundu.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Carlos Kameni, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Serhat Kot ve De Souza yer aldı.

- Şehit ve gazi çocukları da maçı izledi

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Emanetiniz emanetimizdir" projesi kapsamında 8-12 yaş arası 26 şehit ve gazi çocuğu da maçı statta izledi.

Maça Adana Demirspor formaları giyerek gelen çocuklar, karşılaşmadan önce statta Fenerbahçeli futbolcularla buluştu. Futbolcular çocuklara forma hediye etti.

Şehit ve gazi çocukları, kendilerini tribüne çağıran Adana Demirsporlu taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, "Adana'nın kahraman çocukları hoş geldiniz.'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Çocuklardan bir kısmı Adana Demirsporlu futbolcularla ellerinde "Emanetiniz emanetimizdir" yazılı pankartla seremoniye çıktı. Diğer çocuklar da Fenerbahçeli futbolcuların ellerini tutarak seremonide yer aldı.