 Birlikte yükseldik – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Birlikte yükseldik

    Birlikte yükseldik

    Nabil , son dönemdeki formunu takımın yükselişine bağladı: İyi bir takım olduk, ben de bu düzen içinde kendimi gösterdim, fark edildim...

    Fenerbahçe'nin kötü gittiği dönemlerde en çok eleştirilen isim olan Nabil Dirar, bugünlerde yüksek performansıyla en çok övgü alan futbolcuların başında geliyor. Sarı-lacivertli takımın bireysel istatistiklerinde en yüksek rakamlara sahip olan Faslı yıldız, bunun sırrını anlatırken tevazu gösterdi, "takım" olgusunu öne çıkardı. Dirar , "İtiraf etmem gerekirse, takımımız kötüyken ben de kötüydüm. Yaşadığımız sorunlar bana da olumsuz yansıdı ve tam olarak kendimi gösteremedim. Şimdi işler bizim adımıza daha iyi gidiyor. Hocamız kafasındaki düzeni oturttu; bunun bana da olumlu yansıması oldu. Şimdi iyi bir takım içinde daha çok fark edilen bir oyuncu oldum" dedi.

    Takımın dinamosu
    13 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yapan , yüksek fizik gücü, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve oyun disipliniyle Fenerbahçe'nin "yükselen değeri" konumunda. Aykut Kocaman'ın değişmezi olan Faslı kanat oyuncusu, hırsıyla da takım içinde "ateşleyici" görevi üstlenmiş durumda.

    Emre BOL

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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