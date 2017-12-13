Birlikte yükseldik
Nabil Dirar, son dönemdeki formunu takımın yükselişine bağladı: İyi bir takım olduk, ben de bu düzen içinde kendimi gösterdim, fark edildim...
Fenerbahçe'nin kötü gittiği dönemlerde en çok eleştirilen isim olan Nabil Dirar, bugünlerde yüksek performansıyla en çok övgü alan futbolcuların başında geliyor. Sarı-lacivertli takımın bireysel istatistiklerinde en yüksek rakamlara sahip olan Faslı yıldız, bunun sırrını anlatırken tevazu gösterdi, "takım" olgusunu öne çıkardı. Dirar , "İtiraf etmem gerekirse, takımımız kötüyken ben de kötüydüm. Yaşadığımız sorunlar bana da olumsuz yansıdı ve tam olarak kendimi gösteremedim. Şimdi işler bizim adımıza daha iyi gidiyor. Hocamız kafasındaki düzeni oturttu; bunun bana da olumlu yansıması oldu. Şimdi iyi bir takım içinde daha çok fark edilen bir oyuncu oldum" dedi.
Takımın dinamosu
13 lig maçında 2 gol atıp 3 asist yapan Dirar, yüksek fizik gücü, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve oyun disipliniyle Fenerbahçe'nin "yükselen değeri" konumunda. Aykut Kocaman'ın değişmezi olan Faslı kanat oyuncusu, hırsıyla da takım içinde "ateşleyici" görevi üstlenmiş durumda.
Emre BOL
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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