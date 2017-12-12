 Hazır ol Soldado – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Hazır ol Soldado

    Hazır ol Soldado
    Bursa maçında ayak başparmağından sakatlanan Janssen, kupadaki Adana Demirspor maçında kesin yok. Ayakkabısını dahi giyemediği belirtilen Hollandalı golcünün Karabük sınavına yetişmesi de oldukça zor görünüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, Soldado'ya "Hazır ol" emri verdi. İspanyol forvet, Sivas'a hat-trick yapıp şeytanın bacağını kırdıktan sonra Bursa'da galibiyeti getiren penaltıyı yaptırmıştı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:12
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