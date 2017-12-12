Fenerlilere 800 bilet

ADANA'da Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan ve 'yüksek risk' kategorisinde değerlendirilen maç için İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Müsabakada 200 özel güvenlik personeli görevlendirilecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma için Fenerbahçeli taraftarlara 800 bilet ayrıldı.