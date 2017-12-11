G.Saray'dan sonra F.Bahçe de devrede
Galatasaray'ın ardından bu kez Fenerbahçe'nin Marsilya'nın eski futbolcusu Patrice Evra'yı istediği iddia edildi!
En son Marsilya'da forma giyen ve UEFA'dan aldığı ceza sonrası kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı fesheden Patrice Evra için İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi.
Geçtiğimiz günlerde Fransızların saygın spor gazetesi L'équipe yıldız oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu yazmıştı.
Bu defa Calciomercato, Fenerbahçe'nin de devreye gireceğini ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki sol bek için Galatasaray'la rekabet etmeye hazırlandığını yazdı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 2
Yorum
Aslan FUTBOLCU COK KALITELI AMA BAKIN AYNI YASTAKI MARIANO SAKATLANDI BU YASTAKI FUTBOLCULARA BIRAZ YÜKLENILIRSE SAKATLIK KACINILMAZ!
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
BJKLİ YEDEKLER ÇIKSAYDI KAZANIRDIK
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BASTIRma
Toplam 32
Yorum
Aslan HAKEM RESMEN KAYSERI KALESINE GOL ATTI NE PENALTIYDI NE KIRMIZI KARTTI AMA
G.Saray'dan sonra F.Bahçe de devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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