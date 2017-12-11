 G.Saray'dan sonra F.Bahçe de devrede – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    G.Saray'dan sonra F.Bahçe de devrede

    G.Saray'dan sonra F.Bahçe de devrede

    Galatasaray'ın ardından bu kez Fenerbahçe'nin Marsilya'nın eski futbolcusu Patrice Evra'yı istediği iddia edildi!

    En son Marsilya'da forma giyen ve UEFA'dan aldığı ceza sonrası kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı fesheden Patrice Evra için İtalyan basınından flaş bir iddia daha geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Fransızların saygın spor gazetesi L'équipe yıldız oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu yazmıştı.

    Bu defa Calciomercato, Fenerbahçe'nin de devreye gireceğini ve bonservisi elinde olan 36 yaşındaki sol bek için Galatasaray'la rekabet etmeye hazırlandığını yazdı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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