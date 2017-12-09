'Beşiktaş tepkisi'

Mosturoğlu, Kasımpaşa maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ceza aldıklarını, “derbide aynı görüntüye rağmen Beşiktaş’a ise sevk çıkmamasını anlayamadıklarını” söyleyip ekledi:

'BEŞİKTAŞ'IN PFDK'YA SEVK DAHİ EDİLMEMESİNİ SA ĞLA YAN OB JEKTİF ETKEN NEDİR?'



FENERBAHÇE Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, PFDK'nın verdiği kararların adaletsiz olduğunu savunup TFF'ye ağır eleştiride bulundu. Mosturoğlu, Kasımpaşa maçında merdivenlerin boş kalmaması nedeniyle 25 bin lira cezaya çarptırıldıklarını hatırlatırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de merdivenlerin dolu olduğunu aktarıp tepki gösterdi. Mosturoğlu'nun resmi siteden açıklamasında özetle şöyle denildi: "Aynı hafta Beşiktaş ve Galatasaray takımları arasında oynanan lig maçının görüntülerinden merdiven boşluklarının seyirciler tarafından doldurulmuş olduğu görülmektedir. Konu hakkında TFF'nin en üst yetkililerine tarafımızdan bilgilendirme yapılmıştır. Fenerbahçe ceza alırken, Beşiktaş Kulübü'nün PFDK'ye dahi sevk edilmemesini sağlayan 'objektif etken' nedir? Adil yarışma ilkesine açıkça aykırı olan bu uygulamalar, her türlü uyarıya rağmen kamuoyunun gözü önünde devam ediyor olması kaygı vericidir. TFF'nin, söz konusu adaletsiz uygulamaların sorumlularını derhal tespit ederek, bu sorumlu şahıslarla görev ve makamlarına bakmaksızın yollarını ayırması bir gerekliliktir."



Psikolojik savaş!

F.Bahçe bu açıklaması ile "Şampiyonluk için artık ben de varım. Her konuda takipçiniz olacağız" diyerek rakipleri G.Saray'a, Beşiktaş'a ve hatta federasyona mesaj vermek istiyor. Beşiktaş'ın federasyon tarafından kollandığını gündeme getiriyor. Fenerbahçe'nin bu açıklamasını kendine göre haklı buluyorum. Bu tür açıklamalar zirvedeki heyecan arttıkça daha da artacaktır. F.Bahçe psikoljik bir savaş başlattı. G.Saray'ın Dursun Özbek'le bu savaşa girebileceğini sanmıyorum ama Beşiktaş'ta Fikret Orman hamlesiz kalmaz. Allah Yıldırım Demirören'e yardım etsin.



Mini yorum ERTEM ŞENER