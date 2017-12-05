Topbaşı bugün

KASIMPAŞA sınavıyla moralleri iyice yükselen sarı-lacivertli takıma bir gün izin verildi. Dünü izinli geçiren Fenerbahçeli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak ve Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.