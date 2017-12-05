 Topbaşı bugün – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Topbaşı bugün

    Topbaşı bugün
    KASIMPAŞA sınavıyla moralleri iyice yükselen sarı-lacivertli takıma bir gün izin verildi. Dünü izinli geçiren Fenerbahçeli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak ve Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına start verecek.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topbaşı bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN