 Dağıtım F.Bahçe’de – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dağıtım F.Bahçe’de

    Dağıtım F.Bahçe’de
    KANARYA'nın Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının misafir takım bilet dağıtımını sarı-lacivertli kulüp yapacak. Bursa İl Güvenlik Kurulu Kararları gereği böyle bir uygulama yapılacağı açıklandı. Bilet almak isteyenlerin bugün saat 18.00'e kadar kulübe başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dağıtım F.Bahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN