Dağıtım F.Bahçe’de

KANARYA'nın Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının misafir takım bilet dağıtımını sarı-lacivertli kulüp yapacak. Bursa İl Güvenlik Kurulu Kararları gereği böyle bir uygulama yapılacağı açıklandı. Bilet almak isteyenlerin bugün saat 18.00'e kadar kulübe başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.