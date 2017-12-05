Anlaşmamız böyle
Sport TV’ye konuşan sambacı, “Kocaman’a forvet arkası oynamak istediğimi söyledim. O da benden beklentisini anlattı. Ben gol atıyorum; hocam da beni istediğim yerde oynatıyor” dedi
Rusya'da olmak istiyorum
Giuliano, Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda şans bulmak istediğini de vurguladı ve "Bunun için çok çalışıyorum. Hep daha fazlasnı vermem gerektiğini biliyorum. Vereceğim de" dedi. Sambacı, Kasımpaşa zaferi için de "Takım olarak kolektif oynadık. İyi bir oyun ve zaferdi. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.
Alex'i geçemedi
Giuliano için forma giydiği son 4 maçta attığı 4 gol yaptığı 1 asist sonrası 'Yeni Alex' yorumları yapılıyor. Tecrübeli orta sahanın toplamda ise 13 maçta 7 gol, 1 asisti var. Alex, Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon aynı periyotta 8 gol, 7 asist üretmişti.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
-
Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
-
Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
-
Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
Anlaşmamız böyle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.