Haklı çıktı

Sezon başında G.Saray, rakiplerine fark atarken, Aykut Kocaman, ‘Suni’ ifadesini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe, liderlikten inen Cimbom’la farkı 3’e düşürürken, Beşiktaş’ı da geçti

Galatasaray, ligde oynadığı Fenerbahçe, M.Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarının hiçbirinde 3 puanı hanesine yazdıran taraf olamadı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı haklı çıkarttı. Ligin ilk 10 haftası itibari ile lider Galatasaray, tüm rakiplerine fark atarken, Aykut Kocaman, 'Suni' ifadesini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle sarı-kırmızılı camiadan büyük tepki alan Kocaman, gelinen noktada Kasımpaşa zaferiyle öngörüsünü gerçeğe dönüştürdü. Kocaman'ın öngörüsünün çıkış noktası olan maçlardan sadece 1 puan çıkartabilen Galatasaray, liderliği de Medipol Başakşehir'e kaptırdı.



ZİRVEYE YENİDEN ORTAK OLDU

FARKLI Kasımpaşa zaferi sonrasında sarı-lacivertliler, Galatasaray'la farkı 3'e indirirken, Beşiktaş'ı da puan olarak yakalayıp averajla geçti. Şampiyonluk yarışında sezonun ilk bölümlerinde oldukça geride kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın beklenmedik puan kayıplarını iyi değerlendirdi ve yeniden zirveye ortak olma yolunda dev bir adım attı.



'HER ŞEY İKİNCİ YARIDA BAŞLAYACAK'

AYKUT Kocaman, o dönem sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken açıklamasında, "G.Saray'ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım" ifadelerini kullanmıştı.



O MAÇTAN SONRA 4'TE 4

Osmanlı beraberliği sonrası "Gereğini yapacağım" diyerek istifa sinyali veren Aykut Kocaman, yönetimin yoğun çabasıyla bu kararını rafa kaldırmıştı. Başarılı çalıştırıcının geri dönüşü ise muhteşem oldu. F.Bahçe, Osmanlı karşılaşması sonrası oynadığı 4 maçtan da zaferle ayrıldı.