Haklı çıktı

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Sezon başında G.Saray, rakiplerine fark atarken, Aykut Kocaman, ‘Suni’ ifadesini kullanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe, liderlikten inen Cimbom’la farkı 3’e düşürürken, Beşiktaş’ı da geçti
ZİRVEYE YENİDEN ORTAK OLDU
FARKLI Kasımpaşa zaferi sonrasında sarı-lacivertliler, Galatasaray'la farkı 3'e indirirken, Beşiktaş'ı da puan olarak yakalayıp averajla geçti. Şampiyonluk yarışında sezonun ilk bölümlerinde oldukça geride kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın beklenmedik puan kayıplarını iyi değerlendirdi ve yeniden zirveye ortak olma yolunda dev bir adım attı.
'HER ŞEY İKİNCİ YARIDA BAŞLAYACAK'
AYKUT Kocaman, o dönem sarı-kırmızılı camianın büyük tepkisini çeken açıklamasında, "G.Saray'ı kötüleme niyetinde değilim. Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır, diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım" ifadelerini kullanmıştı.
O MAÇTAN SONRA 4'TE 4
Osmanlı beraberliği sonrası "Gereğini yapacağım" diyerek istifa sinyali veren Aykut Kocaman, yönetimin yoğun çabasıyla bu kararını rafa kaldırmıştı. Başarılı çalıştırıcının geri dönüşü ise muhteşem oldu. F.Bahçe, Osmanlı karşılaşması sonrası oynadığı 4 maçtan da zaferle ayrıldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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