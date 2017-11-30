''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''

Fenerbahçe dergisine açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Atacağı gollerle Fenerbahçe'ye katkı yapmak istediğini vurgulayan Janssen, "Burada olduğum için çok mutluyum, çünkü Fenerbahçe büyük bir aile. Herkes birbirine karşı çok iyi ve yardımsever. Sahada iyi sonuçlar almak için her şey mevcut." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de takımlar arasında güzel bir rekabet olduğunu ve ligin bünyesinde çok iyi oyuncuları barındırdığını savunan Janssen, şunları kaydetti:

"Süper Lig'in bana çok şey katacağını düşünüyorum. Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı inanılmazdı, çok güzeldi. Taraftarların oluşturduğu atmosfer tek kelimeyle çılgıncaydı. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım, hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle maçlarda bir de kazanıp gol attığınız zaman, kolay kolay unutamazsınız. Galatasaray deplasman maçında da atmosfer iyiydi. Deplasmana gelen taraftarlarımız bir dakika bile susmadılar. Onları duyabiliyorduk. Bize iyi bir maç çıkartmamız için destek verdiler."

Çok iyi çalıştıklarını ve bunun gelişim adına önemli olduğunu anlatan Janssen, "Her gün daha da iyi bir takım oluyoruz ve ne için savaştığımızı daha iyi biliyoruz. Şimdiye kadar aldığımız sonuçlardan memnun değiliz ama kendimize güvenip bunu değiştireceğiz. Kulüp ve taraftarlar için savaşacağız ve sene sonunda bunun karşılığını vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"VAR SİSTEMİ OLSAYDI GALATASARAY MAÇINI KAZANMIŞ OLURDUK"

Maçlarda herkesin adil bir yönetim istediğini belirten Vincent Janssen, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu konuda önemli olacağını vurgulayarak, "VAR sistemi olsaydı Galatasaray maçını kazanmış olurduk." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında ortaya koyduğu performansla Johan Cruyff Vakfının "Yılın En İyi Genç Oyuncusu" ödülüne layık görülen 23 yaşındaki futbolcu, şunları aktardı:

"O yıl ligdeki en iyi ikinci oyuncuydum. En iyi oyuncunun yaşı benden büyük olduğu için en iyi genç oyuncu ödülünü alabilme ihtimalim olduğunu biliyordum. Gerçekten inanılmaz. Takımca çok iyi bir sezon geçirmiştik. Çok güzel bir yıldı. Johan Cruyff Vakfının tüm dünyadaki genç futbolcuların yararlanabilmesi adına sahaları bulunuyor. Bu ödülü kazandığınızda, kendi adınıza bir Johan Cruyff sahası açabiliyorsunuz. Şu anda ben de bununla uğraşıyorum. Ben büyüdüğüm şehir olan Oss şehrini seçtim. Benim için hayatımdaki en büyük başarılardan biri. Genç futbolcuların Vincent Janssen-Johan Cruyff sahasında futbol oynaması, bunun bir parçası olmak tam anlamıyla muhteşem bir ödül."