 Mercato’dan Ferri iddiası – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Mercato’dan Ferri iddiası

    Mercato’dan Ferri iddiası
    FRANSIZ RTL sitesi, Lyon'da yedeğe düşen Jordan Ferri'nin eski ortağı Mathieu Valbuena ile Fenerbahçe'de buluşabileceğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun Lyon'da mevkisinde 4. seçenek haline geldiği hatırlatıldı. Ferri'nin kış transfer döneminde takımdan ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe'nin radarında yer aldığı ileri sürüldü.

    Orta sahada görev yapıyor
    MERKEZ orta saha ve ön libero olarak görev yapan Jordan Ferri, komple bir oyuncu. Tekniğinin yanı sıra, takım disiplini ve mücadele gücü ortalamaların üstünde yer alan Fransız futbolcu, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 1 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt'ta bonservisi 6 milyon euro olarak gözüken Jordan Ferri'nin Lyon ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:54
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