Mercato’dan Ferri iddiası
Orta sahada görev yapıyor
MERKEZ orta saha ve ön libero olarak görev yapan Jordan Ferri, komple bir oyuncu. Tekniğinin yanı sıra, takım disiplini ve mücadele gücü ortalamaların üstünde yer alan Fransız futbolcu, bu sezon 11 maçta görev yaptı ve 1 asist gerçekleştirdi. Transfermarkt'ta bonservisi 6 milyon euro olarak gözüken Jordan Ferri'nin Lyon ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:54
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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