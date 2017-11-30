Fener demir gibi

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u 6-0 yenerek kupaya da iyi bir start verdi. Ülker Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan sarı-lacivertli takım, 13'te Mehmet Ekici ile net fırsatı harcadı. 23'te genç Oğuz Kaan'ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Şener ortaladı, Alper Potuk ayak koydu: 1-0. 26'da Janssen iki rakibinden sıyrılıp, sol ayağıyla müthiş vurdu: 2-0. 45'te Valbuena'nın hazırladığı pozisyonda Hasan Ali topu kafa ile filelerle buluşturdu: 3-0. Kanarya ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. 51'de günün yıldızı Alper'in kafa golüyle fark 4'e çıktı: 4-0. 55'te Alper'in şutunda defansa çarpan top yan direkten döndü. 66'da Valbuena yine soldan rakip savunmayı deldi. Pasını Alper'e çıkardı. O da affetmedi: 5-0.







DOUHADJİ KIZARDI

89'da Douhadji, Ahmethan'ı ceza sahasında indirip, kızardı. Penaltıyı kullanan Ahmethan Köse skoru ilan etti: 6-0. Fenerbahçe bu galibiyetle rövanş ve tur için büyük avantaj sağladı.