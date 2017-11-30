Euroleague’de rakip Baskonia

THY Euroleague'de son iki maçından galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, 10. hafta mücadelesinde bu akşam deplasmanda İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak. TSİ 22.30'da başlayacak mücadele beİN Sports 3'te naklen ekranlara gelecek. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 6 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Baskonia ise 4 galibiyetle 11. sırada yer alıyor.

Final-Four'da devirmişti

FENERBAHÇE Doğuş ile Baskonia bugüne kadar Euroleague'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İspanyol ekibi ise 11 kez rakibini mağlup etti. İki takım 2016'da Berlin'de düzenlenen Final- Four ilk maçında karşılaşmış, uzatmalarda Fenerbahçe 88- 77'lik skorla galip gelerek, finale adını yazdıran taraf olmuştu.